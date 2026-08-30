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Gezin met jonge kinderen heeft 'heel veel engeltjes' op schouders na crash op A67

Gezin met jonge kinderen heeft 'heel veel engeltjes' op schouders na crash op A67

Ongeluk

Vandaag, 20:30

Een gezin met jonge kinderen is zondagochtend door het oog van de naald gekropen bij een ongeluk op de A67 bij de afslag Liessel/Neerkant. Hun auto botste met behoorlijke snelheid tegen een veiligheidsconstructie en kwam daarna in een droge sloot tot stilstand. Voor zover bekend is niemand ernstig gewond geraakt.

De politie kreeg rond 07.30 uur een melding van het ongeluk. Het gezin is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Veel geluk

Volgens de politie heeft het gezin veel geluk heeft gehad. "Als snel werd duidelijk dat het gezin met jonge kinderen welke in de auto zaten heel veel engeltjes op hun schouders hadden zitten."

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekendgemaakt.

Wat is een RIMOB?

De veiligheidsconstructie waar de auto tegenaan botste, is een zogenoemde RIMOB. Dat is een kreukelzone langs de snelweg die de klap van een botsing opvangt en zo levens kan redden.

Door Redactie Hart van Nederland
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