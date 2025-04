'Meerdere gewonden bij botsing met trekker in Hellendoorn'

In Hellendoorn zijn zondagmiddag meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk tussen een auto en een trekker. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het ongeval gebeurde op de N347.

De auto en de trekker kwamen met elkaar in botsing op het moment dat de trekker afsloeg. De auto belandde door de klap in de sloot naast de weg. In de auto zaten meerdere inzittenden, onder wie ook kinderen, aldus de correspondent.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Eén daarvan is met spoed naar het ziekenhuis gereden. In een andere ambulance werd nog een gewonde behandeld. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is op dit moment nog niet bekend.

De politie kon desgevraagd nog niets bevestigen.