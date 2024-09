Gewonden bij kettingbotsing A4 Den Hoorn

Vijf voertuigen, waaronder auto's en bestelbusjes, zijn vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval op snelweg A4 bij Den Hoorn. Bij de kettingbotsing zijn ook meerdere personen gewond geraakt, waarvan er één naar het ziekenhuis is vervoerd.

Even voor 14.00 uur ging het mis, toen er om nog onbekende reden een file ontstond op de snelweg in de richting van Den Haag. Vlak voor het aquaduct bij Den Hoorn klapten er door die filevorming vijf voertuigen op elkaar. De snelweg werd na het ongeval deels afgesloten voor het verkeer.

De slachtoffers zijn nagekeken in de toegesnelde ambulances. Een slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, schrijft een correspondent die ter plaatse is.