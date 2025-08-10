Gewonde na botsing met tram op volle Coolsingel

Na een aanrijding met een tram is een man zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op een drukke Coolsingel in Rotterdam. De man raakte gewond aan zijn hoofd, hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

Het gaat vermoedelijk om een voetganger. Het gebied waar het gebeurde, vlakbij de Koopgoot, is enige tijd afgezet geweest. Ook trams konden niet rijden.