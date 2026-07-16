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Gevaarlijke stof lekt bij Nestlé-fabriek Nunspeet, pand ontruimd

Gevaarlijke stof lekt bij Nestlé-fabriek Nunspeet, pand ontruimd

Ongeluk

Vandaag, 09:41

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Medewerkers van een Nestlé-fabriek in Nunspeet, Gelderland, moesten donderdag snel het pand verlaten. Er was een gevaarlijke stof gelekt en de brandweer schaalde snel op. Enkele personen zijn door ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd.

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Tijdens het spoelproces is water terechtgekomen in een vat met salpeterzuur, dat vervolgens in het riool terecht is gekomen. Het gaat alleen om het interne rioolsysteem van het bedrijf.

Het lek is inmiddels door de brandweer gedicht. Het waterschap komt uit voorzorg ter plaatse om de situatie te beoordelen, schrijft Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Door Redactie Hart van Nederland
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