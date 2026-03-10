Drie zwaargewonden bij botsing tussen politiewagen en auto in Zaltbommel

Bij een ernstig verkeersongeval in Zaltbommel zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie mensen zwaargewond geraakt. Het gaat om twee politieagenten en de bestuurder van een personenauto. Alle drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 02.45 uur op de kruising van de Steenweg en de Van Heemstraweg-West (N322). De politiewagen was onderweg naar een melding en reed vanaf de Steenweg toen het op de kruising misging.

Door de botsing raakte de agent die de politiewagen bestuurde bekneld in het voertuig. De bestuurder van de andere auto werd uit zijn voertuig geslingerd en kwam op het wegdek terecht.

Bevrijden uit voertuig

Meerdere politie-eenheden, vier ambulances en verschillende brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De brandweer bevrijdde de beknelde agent, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Ook zijn collega, een vrouwelijke agent, raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto is eveneens naar het ziekenhuis gebracht.

De kruising werd afgesloten voor onderzoek, het bergen van de zwaar beschadigde voertuigen en het opruimen van het wegdek. Dit zorgde voor verkeershinder voor verkeer van en naar de nabijgelegen A2. Verkeersregelaars begeleidden het verkeer.

De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.