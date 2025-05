Omvallen geluidsinstallatie tijdens herdenking Winterswijk was 'tragisch ongeluk'

Het omvallen van een geluidsinstallatie tijdens de herdenking van tachtig jaar vrijheid in het centrum van Winterswijk was een tragisch ongeluk. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek naar de toedracht van het incident op 30 maart, waarbij drie vrouwen zwaargewond raakten. Het ging om actrices die meespeelden in een theaterstuk over de bevrijding van het Gelderse dorp.

Een legervoertuig raakte een kabel die over de weg gespannen was, waardoor de stellage voor licht en geluid omviel. Volgens het OM hing de kabel hoog genoeg voor reguliere vrachtwagens. Het bedrijf dat de kabel had aangebracht, heeft dit vooraf getest. De dieplader met daarop de Shermantank met boordgeschut bleek echter net iets hoger.

Het OM heeft besloten dat er geen strafzaak komt. De betrokkenen zijn inmiddels over die beslissing geïnformeerd.

ANP