Fotograaf uur lang vast in drijfzand bij bouwplaats Winterswijk

Ongeluk

Vandaag, 16:41

Mensen hebben veel over voor een foto, maar deze fotograaf in Winterswijk ging wel heel ver voor het perfecte plaatje. Hij was foto's aan het maken bij een bouwplaats aan de Eekelerweg en kwam tot aan zijn knieën vast te zitten in drijfzand. De brandweer moest met gespecialiseerde oppervlakteredders komen om de man te bevrijden.

Volgens de correspondent ter plaatse was de man daar in opdracht van een lokale politieke partij uit Winterswijk om foto's te maken. De man kwam tijdens het maken van de foto's vastte zitten in een drassig gedeelte van het terrein en kon zichzelf niet meer bevrijden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en moesten met gespecialiseerde oppervlakteredders de man uit het drijfzand redden.

Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde verder niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet verder geen onderzoek naar het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

