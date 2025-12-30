Volg Hart van Nederland
Automobiliste (83) overleden bij ongeluk in Gelderse Winssen

Ongeluk

Vandaag, 15:43 - Update: 26 minuten geleden

Een 83-jarige automobiliste is dinsdagmiddag overleden bij een eenzijdig ongeval op de Geerstraat in het Gelderse Winssen. De auto raakte van de weg en belandde in de greppel. De vrouw uit Druten is ter plekke nog gereanimeerd, maar de hulp mocht helaas niet meer baten.

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 13.00 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd. De rijstrook richting Druten is voorlopig deels afgesloten vanwege het ongeval.

Volgens een correspondent ter plaatse heeft de auto mogelijk de verhoging tussen de rijbaan en het fietspad geraakt en schoot vervolgens door in de berm. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand in de greppel.

Door Redactie Hart van Nederland

