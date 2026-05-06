'Man overlijdt na beknelling in parkeergarage Wijchen'

Een onderhoudsmonteur is woensdagmiddag overleden bij werkzaamheden in een parkeergarage aan de Sterrebosweg in Wijchen. Dat meldt De Gelderlander na bevestiging van de arbeidsinspectie.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de garage. De brandweer moest de afgesloten ruimte openzagen om bij het slachtoffer te komen maar hulp mocht niet meer baten.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en forensische opsporing onderzoeken de zaak.