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Fietser (86) uit Zutphen overleden na aanrijding in Warnsveld

Ongeluk

Vandaag, 14:03

Een 86-jarige man uit Zutphen is overleden na een ongeval op de N346 in het Gelderse Warnsveld. Hij kwam met zijn fiets in botsing met een auto. De man overleed later aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde zondagochtend rond 10.50 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie maakte maandagochtend bekend dat het slachtoffer is overleden.

De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De auto werd bestuurd door door een 79-jarige vrouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland
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