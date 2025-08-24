Terug

Slachtoffers fataal ongeval Voorthuizen zijn twee mannen (44 en 38)

Vandaag, 18:18

Bij het zware verkeersongeval zaterdagavond op de Hunnenweg in Voorthuizen zijn twee mannen van 44 en 38 jaar uit de Gelderse plaats om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie zondag via X.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. Volgens een correspondent ter plaatse botste de auto met hoge snelheid tegen meerdere bomen. Door de klap werd het voertuig volledig vernield en werd zelfs het motorblok uit de auto geslingerd.

De politie ging aanvankelijk uit van een eenzijdig ongeval, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. Vanwege de enorme schade aan de auto werd nog onderzocht of er mogelijk meer inzittenden waren. Dat bleek niet het geval.

