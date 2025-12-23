Ongeval met landbouwvoertuig in Voorthuizen: slachtoffer overleden

Bij een ongeluk met een landbouwvoertuig in Voorthuizen is dinsdagochtend een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze toedracht van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt.

Het incident vond kort na 09.00 uur plaats aan de Rijksweg. Hulpdiensten zijn met spoed uitgerukt en de weg is volledig afgesloten voor verkeer.

Onderzoek

De brandweer heeft zichtschermen rondom de trailer geplaatst om de locatie af te schermen. Politie en andere hulpdiensten doen uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het incident.