'Meerdere gewonden na ongeluk met brommobiel in Vaassen'

Een brommobiel en twee auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen op de Laan van Fasna in het Gelderse Vaassen. Daarbij zijn volgens een correspondent ter plaatse twee mensen gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een derde betrokkene hoefde alleen naar de huisarts.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De brommobiel is van de drie voertuigen het zwaarst beschadigd. Op beelden is te zien dat er weinig van het voertuig over is.