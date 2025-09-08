Jongen (19) overleden na ernstig ongeluk in Uddel

Bij een ernstig ongeval in het Gelderse Uddel is maandagavond een jongen van 19 jaar uit Ermelo om het leven gekomen. Vier anderen moesten naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Volgens de politie waren een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken bij het ongeval. De ravage is enorm, aan de auto's is veel schade.

De vrachtwagen zou melk vervoeren.