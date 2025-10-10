Dode bij botsing met vrachtwagen op A15 bij Tiel

Een automobilist is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A15 bij Tiel. De auto botste van achteren op een vrachtwagen. De bestuurder overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur in de richting van Gorinchem. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse. Ondanks hun inzet kon de automobilist niet worden gered. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Na de aanrijding werd de A15 richting Gorinchem volledig afgesloten. De weg blijft naar verwachting tot 14.00 uur dicht.