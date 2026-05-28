Meisje (13) gewond bij crash met razendsnelle e-step: 'Geen speelgoed'

Ongeluk

Vandaag, 17:03

Bij een ongeval in het Gelderse Scherpenzeel is een meisje van nog maar 13 jaar woensdagavond gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat schrijft de politie. Het ging om een eenzijdig voorval en het opmerkelijke aan de zaak is dat ze op een elektrische step reed. Bij nader onderzoek van de politie kwam er nog een schokkend detail boven water.

Maar eerst naar het begin van het verhaal: de politie kwam af op een melding van een aanrijding met letsel, wat natuurlijk flink ernstig klinkt. Daarom liet de politie er geen gras over groeien, blijkt uit een bericht op sociale media: "Een meisje van 13 jaar zou hier gevallen zijn en niet aanspreekbaar zijn. De ambulance zou ook met spoed onderweg zijn en dus kregen ook wij toestemming voor het voeren van optische- en geluidssignalen."

Ter plaatse bleek het iets anders te zijn dan gedacht. Er was geen ander voertuig, zoals bijvoorbeeld een auto, bij het voorval betrokken. Het meisje was onderweg op een elektrische step die ze kort daarvoor had gekocht.

"Volgens een getuige kwam ze 'snoeihard' door de straat rijden en verloor vervolgens door een verkeersdrempel de controle over het voertuig, wat resulteerde in een flinke klap op het asfalt", aldus de politie.

'Levensgevaarlijke combinatie'

Na het ongeluk is ze met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis in Ede. Onderzoek ter plaatse wees uit dat het 'stepje' een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur kon bereiken. Het apparaat was dan ook niet goedgekeurd voor gebruik op de Nederlandse wegen. "Het spreekt voor zich dat een meisje van 13 jaar, op zo’n apparaat met zo’n snelheid én zonder helm, een levensgevaarlijke combinatie is."

De politie heeft melding gemaakt bij Veilig Thuis en bij de verzekering van het meisje. In de post maken agenten duidelijk geen fan te zijn van het gebruik van e-steps: "Zo’n step is GEEN speelgoed en hoort zeker niet op de openbare weg thuis. Komt uw kind thuis met zo’n step? Ga in gesprek! Gevaren kunnen in een klein hoekje zitten en daarnaast ben je nooit verzekerd als er wat gebeurt."

Door Daniël Bom

