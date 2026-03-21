Fietser (19) overleden na aanrijding met auto in Putten

Vandaag, 07:50 - Update: 6 minuten geleden

Een fietser is om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto aan de Beulekampersteeg nabij het Gelderse Putten. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt de politie. Hulpdiensten arriveerden snel na het ongeluk, maar konden het leven van het slachtoffer, een 19-jarige man uit Putten, niet meer redden.

De bestuurder is een 21-jarige man uit Nijkerk. De Beulekampersteeg is een landelijke weg die iets ten zuiden van Putten tussen de N303 en het nabijgelegen dorp Nijkerk loopt. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Door ANP

