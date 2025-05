Automobilist bekneld in voertuig na harde klap tegen muur in Putten

Op de Voorthuizerstraat in Putten is in de nacht van woensdag op donderdag een automobilist met hoge snelheid over een rotonde gereden en hard tegen een stenen muur gebotst. De klap was zo heftig dat de bestuurder bekneld raakte in het voertuig.

Getuigen melden dat de auto met een flinke vaart vanuit Voorthuizen kwam en zonder af te remmen over de rotonde schoot. Het voertuig kwam pas tot stilstand na een frontale botsing met een stenen muur. De schade aan de auto is groot.

De brandweer van Voorthuizen rukte direct uit en moest de bestuurder bevrijden uit het zwaar beschadigde voertuig. Dat kostte flink wat tijd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te bieden.

Wil je weten wat er allemaal in een traumahelikopter zit? Bekijk dan de onderstaande video:

1:32 Wat zit er allemaal in een traumahelikopter?

Onderzoek

De toestand van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Hulpdiensten waren met veel eenheden ter plaatse om het slachtoffer te helpen en het gebied af te zetten.

De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Snelheid lijkt een grote rol te hebben gespeeld, maar er wordt nog gekeken of er andere oorzaken zijn.