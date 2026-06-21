Vrouw (42) verdronken in Waal nadat ze kinderen uit water wilde redden

Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is zondag overleden in de Waal bij Ochten. Volgens de politie bracht zij eerst enkele kinderen die zich bij een krib in het water bevonden in veiligheid. Kort daarna verdween de vrouw uit zicht in het water.

Het incident gebeurde bij de Waalbandijk in de Gelderse plaats Ochten, in de gemeente Neder-Betuwe. De vrouw raakte vermist nadat ze de kinderen in veiligheid had gebracht. Er werd een grote zoekactie op touw gezet: een duikteam, boten, een drone en een politiehelikopter kwamen ter plaatse.

Zoektocht

Een correspondent ter plaatse meldt dat het lichaam na ongeveer een uur uit het water werd gehaald. Volgens de correspondent werd de vrouw nog gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten; de 42-jarige vrouw is overleden.

Hoe de vrouw in de problemen kwam, wordt nog onderzocht.