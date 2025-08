Bromfietser (64) overleden na aanrijding met fietser en daarna lijnbus

Een 64-jarige man uit Nijmegen is vrijdagochtend om het leven gekomen door een ernstig ongeluk op de Daalseweg in Nijmegen, meldt de politie. Het slachtoffer zat op een bromfiets.

De man kwam even voor 11.00 uur in botsing met een fietser, waarna hij ten val kwam op het wegdek. Een lijnbus die op dat moment over de weg reed, kon hem niet meer ontwijken en reed over hem heen.

Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De fietser raakte niet gewond.

Meerdere passagiers in bus

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De fietser en de buschauffeur zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Volgens een woordvoerster van de politie zaten er meerdere passagiers in de bus ten tijde van het ongeval. Het is niet bekend of zij worden gehoord als getuigen.

ANP