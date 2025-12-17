Volg Hart van Nederland
'Kind zwaargewond na belletje trekken in Nijmegen, traumahelikopter opgeroepen'

Ongeluk

Vandaag, 16:33

Een kind is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een spelletje belletje trekken in Nijmegen, dat meldt een videocorrespondent ter plaatse. Het kind zou tegen een raam bij een voordeur hebben getrapt en zich hebben verwond door het glas dat brak.

Omstanders hebben eerste hulp verleend en geprobeerd het bloeden te stoppen. Dit zou niet hebben geholpen, waardoor de politie ter plaatse een drukverband heeft aangelegd. Ook is er een traumahelikopter ingezet vanwege de zware verwondingen bij het kind. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Omgeving afgezet

Op beelden van de videocorrespondent is te zien hoe agenten de omgeving met linten hebben afgezet en er onderzoek verrichten. De politie kan verder geen mededelingen over het incident doen, behalve bevestigen dat zij hebben geassisteerd bij een medisch incident.

Door Redactie Hart van Nederland

