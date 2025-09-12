'Heftig ongeluk' met vrachtwagen fataal voor motorrijder

Een motorrijder vrijdagmiddag in het Gelderse Neede om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen is de motorrijder ter plekke gereanimeerd maar uiteindelijk toch overleden. De politie spreekt van een "heftig ongeluk".

Ooggetuigen verklaren daarnaast dat de vrachtwagen pas na ruim 100 meter tot stilstand is gekomen. De Borculoseweg, waar het ongeluk plaatsvond, is door de hulpdiensten afgezet voor onderzoek.

De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd, hij legt zijn verklaring af op het politiebureau.

Hart van Nederland/ANP