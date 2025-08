Auto ramt twee bomen bij eenzijdig ongeluk in Meddo: drie gewonden

Op de Groenloseweg (N319) bij het Gelderse Meddo is zondagochtend vroeg een auto op hoge snelheid van de weg geraakt en tegen twee bomen geknald. Het ongeluk gebeurde rond 04.45 uur ter hoogte van een bushalte. De ravage was enorm, en alle drie de inzittenden raakten gewond.

Volgens de hulpdiensten botste de auto eerst rechts van de weg op een boom en kwam daarna frontaal tot stilstand tegen een boom aan de overkant. De klap was zo hard dat de brandweer de slachtoffers uit het wrak moest knippen.

Vier ambulances, een traumahelikopter en een Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) kwamen naar het ongeluk toe. Eén slachtoffer werd naar het SKB-ziekenhuis in Winterswijk gebracht. De andere twee gewonden zijn naar het MST in Enschede vervoerd, waarvan één onder begeleiding van een arts uit de traumahelikopter.

In de onderstaande video laat Fabian Kooij, arts bij het Mobiel Medisch Team (MMT), zien wat er allemaal in een traumahelikopter zit en legt hij uit waarom hun aanwezigheid van levensbelang is:

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar wat er precies is misgegaan.