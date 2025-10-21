Auto breekt in tweeën bij ernstig ongeval in Lunteren, man (27) raakt gewond

Bij een ernstig ongeval in het buitengebied van Lunteren is maandagavond een auto in tweeën gebroken. De 27-jarige bestuurder kwam zijwaarts tegen een boom tot stilstand. Hij raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Op de Goorsteeg reed de bestuurder van een verhoging af en botste met hoge snelheid tegen een boom. Door de klap brak het voertuig in tweeën en vatte het vlam.

Twee ambulances, een brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Brandweerlieden blusten het vuur en bevrijdden de bestuurder uit het wrak, terwijl het ambulancepersoneel medische hulp verleende aan de 27-jarige man uit Ederveen. Hij is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De reden waarom de bestuurder van de weg raakte, is nog onbekend. Een woordvoerder van politie laat aan Hart van Nederland weten dat er, voor zover nu bekend, geen ander voertuig bij het ongeval betrokken was. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.