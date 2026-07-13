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Motorrijder overleden na ernstig eenzijdig ongeval in Lobith

Ongeluk

Vandaag, 12:23

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Bij een ernstig eenzijdig verkeersongeval op de Eltenseweg in Lobith is maandagochtend een motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De melding van het ongeluk kwam rond 09.30 uur binnen bij de meldkamer. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulances, werden met spoed naar de locatie gestuurd.

Slachtoffer overleed ter plekke

Ter plaatse bleek de motorrijder betrokken te zijn geweest bij een eenzijdig ongeval. Hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De Eltenseweg is volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

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