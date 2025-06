Zwaargewonde bij ernstig ongeluk op N345 bij Klarenbeek

Op de N345 bij Klarenbeek heeft maandagmiddag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee auto's. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Beide auto's liepen zware schade op; één ervan kwam op de kop tegen een boom tot stilstand. Beide bestuurders raakten gewond, van wie één ernstig.

Een derde auto raakte later betrokken bij het ongeval, maar dat bleef bij een lichte beschadiging. Het ongeluk gebeurde tussen De Kar en recreatiegebied Bussloo. De weg is voorlopig afgesloten tussen de Sluinerweg en de Withagenweg in verband met politieonderzoek.