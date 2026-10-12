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Ernstig ongeluk bij Kesteren kost twee mensen het leven

Ongeluk

Vandaag, 07:54

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Op de N233 nabij het Gelderse Kesteren zijn bij een ernstig ongeluk twee mensen omgekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurder van de auto. Het ongeluk, waarbij ook twee andere mensen zwaargewond bij raakten gebeurde zondagavond laat.

Rond 22:45 uur botsten twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Een van de voertuigen kwam ondersteboven in de berm terecht. In één van de twee auto's zaten nog twee andere inzittenden, die gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Door het ongeluk was de N233 enkele uren afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland
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