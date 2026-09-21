Fietser overleden na ongeluk met vrachtwagen in Huissen

Een fietser is maandag overleden na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen in Huissen. Toen agenten op de plek van het ongeval aankwamen, was de vrachtwagen niet meer aanwezig. De chauffeur heeft zich later bij de politie gemeld.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op de Gochsestraat. De fietser raakte ernstig gewond en is later overleden. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer en de vrachtwagenchauffeur.

Eerder ernstig ongeluk

Volgens De Gelderlander ging het eerder deze maand ook al ernstig mis op dezelfde kruising van de Karstraat/Stadswal en de Gochsestraat.

Op 1 september kwamen daar twee minderjarige scholieren op een fatbike onder een afslaande vrachtwagen terecht. Een van hen raakte zwaargewond.