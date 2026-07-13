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Enorme ravage nadat automobilist tankstation langs A50 binnenrijdt

Ongeluk

Vandaag, 08:15

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Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het ongeval gebeurde bij het tankstation in de rijrichting van Arnhem naar Oss en richtte een enorme ravage aan.

De aanrijding vond rond 01.20 uur plaats. Op het moment van het ongeluk stond een vrouw in de winkel koffie te pakken. Zij bleef ongedeerd, maar was volgens de hulpdiensten flink geschrokken. Volgens een correspondent ter plaatse zaten in de auto een man en een vrouw. Beiden zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of zij verwondingen hebben opgelopen.

Cruisecontrol bleef hangen

De bestuurder verklaarde dat de cruisecontrol bleef hangen, waardoor hij de auto niet op tijd tot stilstand kon brengen. Of dat daadwerkelijk de oorzaak van het ongeval is, wordt onderzocht.

Door de klap raakten zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd. Een groot deel van de winkel ligt in puin en veel ruiten zijn gesneuveld. Wanneer het tankstation weer volledig open kan, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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