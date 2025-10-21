Automobilist overleden bij eenzijdig ongeval op N348 bij Gorssel

Door een ongeval met een auto bij Gorssel, tussen Zutphen en Deventer, is een persoon om het leven gekomen. De politie meldt dat het slachtoffer de bestuurder is en dat geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

Het ongeval vond rond 23.15 uur plaats op de Deventerweg (N348). De politie onderzoekt de toedracht. De Stentor meldt dat de automobilist tegen een boom is gereden.