Vrouw (26) overlijdt bij ongeval met vrachtwagen op A73

Ongeluk

Vandaag, 10:00 - Update: 46 minuten geleden

Bij een ongeluk op de A73 bij het Gelderse Ewijk is dinsdagochtend een automobilist overleden. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Nijmegen. Bij het incident was ook een vrachtwagen betrokken.

Het ongeval gebeurde rond 08.30 uur. De schade aan de auto is groot en het wegdek ligt vol met brokstukken. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie onderzoekt het incident.

De A73 richting Nijmegen is afgesloten. De vertraging bedraagt inmiddels ongeveer een half uur. Weggebruikers kunnen omrijden via Venlo, Eindhoven en Oss.

