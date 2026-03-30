Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagen opengereten na botsing tegen boom bij Epse, weg bezaaid met afval

Ongeluk

Vandaag, 09:57

Link gekopieerd

Op de N348 tussen Zutphen en Deventer is bij Epse een vrachtwagen hard tegen een boom gereden. Door de klap scheurde de trailer open, waardoor een grote hoeveelheid geperst huisvuil op de weg terechtkwam.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur. De vrachtwagen reed vanuit Zutphen richting Deventer en de A1 toen het misging. Het voertuig kwam langzaam in de berm terecht, raakte eerst een lantaarnpaal en botste daarna tegen een boom. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Vervolgens schoof de vrachtwagen nog tientallen meters door.

De brandweer werd opgeroepen vanwege mogelijke beknelling en om te controleren op lekkage of brand. Daar bleek geen sprake van, aldus de correspondent. De bestuurder kon zelf uit de vrachtwagen komen en is in een ambulance nagekeken. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.

Weg afgesloten

Door het ongeval lag de weg bezaaid met afval. De berging van de vrachtwagen gaat volgens verwachting nog tot het middaguur duren. Tot die tijd blijft de N348 afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.