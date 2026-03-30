Vrachtwagen opengereten na botsing tegen boom bij Epse, weg bezaaid met afval

Op de N348 tussen Zutphen en Deventer is bij Epse een vrachtwagen hard tegen een boom gereden. Door de klap scheurde de trailer open, waardoor een grote hoeveelheid geperst huisvuil op de weg terechtkwam.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur. De vrachtwagen reed vanuit Zutphen richting Deventer en de A1 toen het misging. Het voertuig kwam langzaam in de berm terecht, raakte eerst een lantaarnpaal en botste daarna tegen een boom. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Vervolgens schoof de vrachtwagen nog tientallen meters door.

De brandweer werd opgeroepen vanwege mogelijke beknelling en om te controleren op lekkage of brand. Daar bleek geen sprake van, aldus de correspondent. De bestuurder kon zelf uit de vrachtwagen komen en is in een ambulance nagekeken. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend.

Weg afgesloten

Door het ongeval lag de weg bezaaid met afval. De berging van de vrachtwagen gaat volgens verwachting nog tot het middaguur duren. Tot die tijd blijft de N348 afgesloten.