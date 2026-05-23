Twee mannen overleden bij zware crash met motor en auto in Eerbeek

Bij een ernstig verkeersongeval in Eerbeek (Gelderland) zijn vrijdagavond twee mannen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen een motor en een auto met elkaar in botsing kwamen op de Harderwijkerweg. Dat meldt de politie op X.

Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de politie meldt dat beide bestuurders ter plaatse aan hun verwondingen zijn overleden.

Inhalen

Een getuige meldt aan een correspondent ter plaatse dat de automobilist vlak voor het ongeluk een andere auto inhaalde. Daarna zou het voertuig in de berm terecht zijn gekomen. De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste op de motorrijder die uit tegengestelde richting kwam.

De Harderwijkerweg werd na het ongeval volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren.