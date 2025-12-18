Volg Hart van Nederland
Hardloopster zwaargewond na aanrijding: bestuurder meegenomen naar bureau

Ongeluk

Vandaag, 20:43

Een hardloopster is donderdagmiddag rond 17.20 uur zwaargewond geraakt toen zij op de Maanderbroekweg, tussen Ede en Veenendaal, werd aangereden door een auto. Een tweede loper wist op het laatste moment weg te duiken en bleef ongedeerd.

Politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer kreeg uitgebreide hulp op de plek van het ongeluk en is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, onder begeleiding van een trauma-arts.

Bestuurder meegenomen voor verhoor

De automobilist reed na de klap door en kwam iets verderop tot stilstand. De auto heeft een flinke barst in de rechterbovenhoek van de voorruit. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder van de auto is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Over de identiteit van de bestuurder of slachtoffer is nog niets bekend gemaakt. "Het onderzoek naar de aanrijding is nog gaande, meer kunnen we nu nog niet zeggen."

De politie heeft de Maanderbroekweg, parallel aan de A12, aangewezen als plaats delict en de weg tijdelijk afgesloten voor onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

