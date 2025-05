Dode en gewonde bij ernstig ongeluk op N224 bij De Klomp

Op de N224 bij het Gelderse De Klomp is vrijdagavond iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met meerdere voertuigen. Dat bevestigt de politie. Een tweede slachtoffer is met verwondingen naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht.

Het ongeluk gebeurde vlak voor 22.00 uur 's avonds. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Brokstukken op de weg

Volgens ooggetuigen kwamen meerdere hulpdiensten met spoed ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter ingezet om hulp te verlenen. Op beelden is te zien dat zeker twee personenauto’s bij het ongeluk betrokken zijn. Door de klap ligt de weg bezaaid met brokstukken van beide auto’s.

De provinciale weg N224 is sinds het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.