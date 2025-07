Chaos op A12: 13 auto's crashen bij kettingbotsingen in beide richtingen

Op de snelweg A12 ter hoogte van Duiven zijn donderdag in beide richtingen twee grote kettingbotsingen gebeurd. Bij de ene kettingbotsing waren negen auto's betrokken, bij de andere vier. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Door het ongeval was de snelweg in beide richtingen afgesloten. Auto's stonden daardoor een uur in de file. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen, aldus de woordvoerder. Wel zijn een aantal personen voor controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

De berging gaat moeizaam, omdat de voertuigen in elkaar vastzitten, meldt Rijkswaterstaat. Ook het wegdek moet worden gereinigd. De weg richting de Duitse grens is inmiddels weer vrij. Richting Arnhem is de berging begonnen en moet het verkeer nog via de verzorgingsplaats.

Hoe de ongelukken konden gebeuren, wordt nog onderzocht.