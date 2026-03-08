Jonge vrouw overleden door aanrijding met auto in Druten

In Druten is zondagavond een scooterrijder om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Het gaat om een jonge vrouw, meldt de politie. Haar leeftijd is niet bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde iets voor 19.30 uur op de Waalbandijk in de Gelderse plaats.

De bestuurder van de auto is aangehouden en wordt verhoord. De politie doet nog onderzoek op de plek van het ongeluk.

Volgens regionale media zat de vrouw op een bezorgscooter.