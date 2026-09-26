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Auto ramt woning in Doesburg en laat flinke ravage achter

Ongeluk

Vandaag, 07:36

Op de Koepoortwal in Doesburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist van de weg geraakt en tegen een woning gebotst. De auto reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand, meldt een correspondent.

Het ongeval werd kort na 00.45 uur gemeld. De klap was fors. Een deel van de pui werd uit de woning gereden en een stenen muur kwam naar beneden. De bestuurder kon de zwaar beschadigde auto zelfstandig en zonder verwondingen verlaten.

Opnieuw raak

In december 2025 ging volgens de correspondent bij dezelfde woning ook mis. Een auto reed toen door de tuinmuur en sloeg over de kop.

Door Redactie Hart van Nederland
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