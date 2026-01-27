Tiener bekneld onder taxibusje na aanrijding in Gelderse Dieren

In het Gelderse Dieren is dinsdagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Op de Harderwijkerweg, vlak voor een school waar praktijkonderwijs gegeven wordt, is een tiener op de fiets aangereden door een busje. De tiener is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde rond 08.15 uur. Volgens een correspondent ter plaatse werd de fietser geschept door een taxibusje op het moment dat hij of zij overstak. De woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen. Wat er precies is gebeurd, is onderdeel van het onderzoek.

De correspondent meldt dat het slachtoffer bekneld zat onder het busje, net als een fiets. De brandweer kwam met veel materiaal ter plaatse om de bus op te tillen en de tiener te bevrijden. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De Harderwijkerweg is vanwege het onderzoek afgesloten.