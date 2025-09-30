Voetganger (81) overleden na aanrijding met auto in Deventer

In Deventer is dinsdagmiddag een voetganger overleden door een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is een 81-jarige man uit Deventer. De bestuurder van de auto, een 42-jarige man uit Zutphen, is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur aan de Roland Holstlaan, meldt de politie. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten; het slachtoffer overleed ter plekke.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.