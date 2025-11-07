Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Paard doodgereden op A2 bij Culemborg: auto slaat over de kop

Ongeluk

Vandaag, 06:51 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Op de A2 bij Culemborg is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur een paard doodgereden. Het dier liep op de rijbaan, waarna meerdere voertuigen op het dier botsten.

Bij het ongeluk waren onder meer een vrachtwagen en meerdere auto’s betrokken. Een van de voertuigen sloeg over de kop. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulances, kwamen snel ter plaatse. Na controle hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De politie sloot de weg tijdelijk af om het dier en de voertuigen te bergen. Hoe het paard op de snelweg terechtkwam, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.