Paard doodgereden op A2 bij Culemborg: auto slaat over de kop

Op de A2 bij Culemborg is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur een paard doodgereden. Het dier liep op de rijbaan, waarna meerdere voertuigen op het dier botsten.

Bij het ongeluk waren onder meer een vrachtwagen en meerdere auto’s betrokken. Een van de voertuigen sloeg over de kop. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulances, kwamen snel ter plaatse. Na controle hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De politie sloot de weg tijdelijk af om het dier en de voertuigen te bergen. Hoe het paard op de snelweg terechtkwam, is nog niet duidelijk.