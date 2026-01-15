Volg Hart van Nederland
Fietser overleden na zware aanrijding met bestelbus bij Bussloo

Ongeluk

Vandaag, 08:55 - Update: 2 uur geleden

Op de N790 bij Bussloo (Gelderland) is donderdagochtend een fietser om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op de weg tussen Wilp en Voorst. De bestuurder van een bestelbusje is aangehouden.

Volgens een correspondent ter plaatse werd de fietser van achteren aangereden door een bestelbus. Door de klap kwam het slachtoffer vervolgens hard ten val. De fiets brak door midden en kwam in de berm terecht. Op de bestelbus is grote schade te zien aan de voorruit en motorkap. Het voertuig kwam pas tientallen meters verderop tot stilstand.

Reanimatie

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. Er is lange tijd geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De fietser overleed ter plekke. Over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekendgemaakt.

De N790 is volledig afgesloten voor verkeer. Automobilisten worden omgeleid. Hoe lang de weg dicht blijft, is nog niet bekend.

De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Dat gebeurt standaard bij een dodelijk verkeersongeluk.

