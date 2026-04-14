Jongen (14) overleden na zwaar scooterongeluk in Bruchem

Een 14-jarige jongen is dinsdag om het leven gekomen bij een scooterongeluk in het Gelderse Bruchem. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van regionale media. Het slachtoffer raakte zwaargewond bij een botsing op een kruising.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Viaductweg met de Nieuwstraat. De jongen werd na de aanrijding nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer helpen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van het voertuig waarmee de scooterrijder in botsing kwam, is aangehouden. Die persoon wordt door de politie verhoord over de toedracht van het ongeluk.

Volgens Omroep Gelderland ging het om een bestelbus, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.