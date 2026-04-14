Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongen (14) overleden na zwaar scooterongeluk in Bruchem

Ongeluk

Vandaag, 21:19

Link gekopieerd

Een 14-jarige jongen is dinsdag om het leven gekomen bij een scooterongeluk in het Gelderse Bruchem. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van regionale media. Het slachtoffer raakte zwaargewond bij een botsing op een kruising.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Viaductweg met de Nieuwstraat. De jongen werd na de aanrijding nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer helpen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van het voertuig waarmee de scooterrijder in botsing kwam, is aangehouden. Die persoon wordt door de politie verhoord over de toedracht van het ongeluk.

Volgens Omroep Gelderland ging het om een bestelbus, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.