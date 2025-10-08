Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fietser in Borculo overlijdt na aanrijding door vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 18:40 - Update: 48 minuten geleden

Link gekopieerd

In Borculo in de Achterhoek is woensdag een fietser om het leven gekomen door een verkeersongeval. De fietser is aangereden door een vrachtwagen op de Geesterse Binnenweg, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 16.30 uur. 'Hulpverlening aan de fietser mocht niet meer baten, de fietser is helaas overleden', schrijft de politie op X, die nog onderzoek doet naar het tragische ongeluk.

De politie is voor dat onderzoekop zoek naar getuigen. 'Was je tussen 16.15 en 16.30 uur in de buurt van de Geesterse Binnenweg en heb je iets gezien van het ongeval? Of heb je dashcam- of camerabeelden? Dan komen we graag met je in contact. Meld je via 0900-8844.'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP/Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.