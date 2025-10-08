Fietser in Borculo overlijdt na aanrijding door vrachtwagen

In Borculo in de Achterhoek is woensdag een fietser om het leven gekomen door een verkeersongeval. De fietser is aangereden door een vrachtwagen op de Geesterse Binnenweg, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 16.30 uur. 'Hulpverlening aan de fietser mocht niet meer baten, de fietser is helaas overleden', schrijft de politie op X, die nog onderzoek doet naar het tragische ongeluk.

De politie is voor dat onderzoekop zoek naar getuigen. 'Was je tussen 16.15 en 16.30 uur in de buurt van de Geesterse Binnenweg en heb je iets gezien van het ongeval? Of heb je dashcam- of camerabeelden? Dan komen we graag met je in contact. Meld je via 0900-8844.'

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP/Hart van Nederland