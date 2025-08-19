Grote ravage nadat automobilist door muur garage rijdt in Bennekom

Een auto is dinsdagochtend door een muur van een garage in Bennekom gereden. Het ongeval heeft een grote ravage aangericht bij een woning aan de Grietjeshof in de Gelderse plaats.

De schade aan zowel de zwarte Volvo als aan het gebouw is groot. Op beelden is een groot gat in de buitenmuur te zien.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Niemand raakte gewond. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist ingevorderd.

ANP