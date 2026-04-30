Automobilist overlijdt bij zwaar ongeluk in Beneden-Leeuwen

Ongeluk

Vandaag, 22:12

Een automobilist is donderdagavond om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen twee personenauto's. De andere bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op X.

"Rond 18.30 uur kregen we een melding van een ernstig ongeval tussen twee automobilisten op de Maas en Waalweg in Beneden-Leeuwen. Eén van hen is ter plaatse overleden", schrijft de politie. "De andere automobilist is gewond overgebracht naar het ziekenhuis."

Hulpdiensten rukten massaal uit naar het ongeluk: de brandweer, politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook landde een traumahelikopter in het weiland naast de weg.

De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht. Om hen de ruimte te geven, is de weg afgesloten voor verkeer.

Door Nina Laurens

