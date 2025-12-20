Automobilist overlijdt bij botsing met trein in Beltrum

Op een spoorwegovergang in Beltrum is vrijdagavond een auto in botsing gekomen met een trein. Daarbij is de bestuurder van de auto overleden, meldt De Gelderlander.

Direct na de melding kwamen meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De machinist en de reizigers zijn volgens de krant opgevangen door hulpdiensten.

Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk lag een tijd stil. Inmiddels rijden de treinen weer.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.