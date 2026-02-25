Volg Hart van Nederland
Auto te water in Beesd, 71-jarige man overleden

Ongeluk

Vandaag, 16:34 - Update: 1 uur geleden

Een auto is woensdagochtend in Beesd in de Linge beland. De inzittende, een 71-jarige man uit de gemeente West Betuwe, is daarbij om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De melding kwam rond 09.40 uur binnen. Aan de Veerweg bleek een voertuig te water te zijn geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit en startten direct een zoekactie in het water.

Enige tijd later werd een personenauto in het water aangetroffen. Hulp mocht voor de man niet meer baten.

Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Door Redactie Hart van Nederland

