Fietser (61) zwaargewond na aanrijding Beemte Broekland bestuurder vlucht weg

Ongeluk

Vandaag, 14:22

In Beemte Broekland is vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd op Kanaal Noord. Rond 17.15 uur werd een 61-jarige fietser uit Apeldoorn aangereden door een auto. De man raakte zeer ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De automobilist reed na het ongeval door en is nog niet gevonden. De politie is dringend op zoek naar een lichtgrijze Mercedes met een Hongaars kenteken dat begint met de letter H. Mogelijk reed de auto na het ongeluk richting Apeldoorn.

Groot onderzoek

Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft ter plaatse onderzoek gedaan om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

